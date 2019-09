Una zebra a pois! Virali sul web le FOTO di “Tira”

Sono virali le foto pubblicate sui social di una zebra a pois: “Tira” è nata nella riserva faunistica Masai Mara (o Maasai Mara), in Kenya, che ospita tutte le cinque specie più famose della savana africana (leoni, leopardi, elefanti, bufali e rinoceronti).

Gli scatti, pubblicati da Wildest Africa e Expeditions Maasai Safaris stanno suscitando meraviglia, tanta tenerezza e migliaia di commenti.

Il cucciolo è una zebra a pois e con i colori invertiti: il mantello è nero-bruno e le macchie non sono nere ma bianche.

Si tratta di una rara mutazione genetica che causa una colorazione insolita.

Incase you are wondering why the Maasai Mara is trending, this rare zebra has been spotted at the reserve.

[📷ContactMMWCA] pic.twitter.com/N6z6gA7FdQ

— Expeditions Maasai Safaris (@MaasaiSafaris) September 16, 2019