A Ecomondo e Key Energy delegazioni di buyers da tutto il mondo

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – Buyers esteri attesi al sistema di fiere dedicato alla green economy che Italian Exhibition Group organizza dal 5 all’8 novembre alla fiera di Rimini.

Nel quartiere fieristico, oltre a Ecomondo, ci saranno anche Key Energy, il salone delle energie rinnovabili, e Sal.Ve, expo biennale del veicolo per l’ecologia in collaborazione con Anfia. Quest’anno si aggiunge la prima edizione di Dpe – Distributed Power Europe, l’evento dedicato alla power generation.

Sono oltre 500 i buyer già registrati in piattaforma che hanno definito il calendario degli incontri d’affari. Provengono da Medio Oriente e Africa, Europa, Est Europa, Area Balcanica, Turchia, India, Pakistan, Sud Est Asiatico, Cina, Nord America, America Latina e Australia.