Accordo ESA-Comune di Torino per progettare la città del futuro

Un accordo tra il Comune di Torino e l’Agenzia Spaziale Europea per progettare la città del futuro: è stato siglato un memorandum d’intenti per “promuovere e supportare lo sviluppo di nuovi servizi basati sull’utilizzo di asset satellitari quali GNSS, osservazione della terra e comunicazioni satellitari, integrati con reti di quinta generazione, il 5G“. L’obiettivo è “il sostegno alla ricerca e al testing e la creazione di servizi innovativi per un nuovo modello di città con particolare attenzione ai settori mobilità, sicurezza, valorizzazione del patrimonio artistico, monitoraggio delle infrastrutture“.

La Città di Torino metterà a disposizione le proprie competenze e gli asset del progetto Torino City Lab, mentre l’Agenzia Spaziale Europea supporterà industrie e istituzioni interessate fornendo fondi e supporto tecnico per lo sviluppo di servizi innovativi e sostenibili.