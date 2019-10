Accordo tra Hughes e Telespazio per fornire reti a banda larga satellitare per la mobilità e le imprese in tutta Europa

Hughes Europe, una divisione di Hughes Network Systems, LLC (HUGHES), e Telespazio, una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%) hanno annunciato oggi un accordo per proseguire la collaborazione nella fornitura di reti e servizi per le comunicazioni satellitari.

L’accordo permette alle due aziende di unire le competenze di Hughes nella tecnologia e nei servizi spaziali e l’esperienza e il know-how di Telespazio che dal Centro spaziale del Fucino è in grado di offrire una vasta gamma di servizi in tutta Europa. In particolare, la collaborazione sarà incentrata su: applicazioni satellitari, che spazieranno dalle soluzioni di mobilità per aeromobili ad ala fissa e rotante ai sistemi di comunicazioni satellitari; dai servizi governativi per la gestione delle emergenze alle Reti Geografiche Software-Defined (SD-WAN, Software-Defined Wide-Area-Networks) per le imprese, fino all’accesso Internet a banda larga.

“La strategia globale di Hughes è quella di implementare i propri servizi in molteplicii mercati e di collaborare con i provider più importanti nei mercati di riferimento – ha affermato Chris Britton, Managing Director di Hughes Europe -. La collaborazione con Telespazio costituisce una parte significativa di tale strategia, come è dimostrato dalla longevità di un rapporto ormai quindicennale, dai nostri clienti di lunga data e dai nostri valori condivisi di collaborazione ed innovazione”.

Alessandro Caranci, responsabile della Linea di Business Satellite Communications di Telespazio, ha dichiarato: “Questo accordo con Hughes Europe accelera e rafforza una strategia tesa ad innovare le capacità di Telespazio di fornire una gamma senza uguali di soluzioni a banda larga, comprendente servizi di mobilità per i mercati governativi e comunicazioni per applicazioni a lunga distanza realizzate su misura per aeromobili ad ala fissa e rotante.”

Per più di 15 anni la collaborazione tra Hughes Europe e Telespazio ha portato ai clienti europei i benefici delle tecnologie e dei servizi garantiti dalle due aziende, estendosi attraverso una rete di oltre 40mila antenne VSAT (Very Small Aperture Terminals). Alcuni esempi di questa collaborazione: il servizio Internet satellitare per piccole e medie imprese realizzato per Telecom Italia; i servizi per le comunicazioni di emergenza in Italia; la distribuzione di contenuti cinematografici attraverso la piattaforma MART Cinema; le reti aziendali per la catena di supermercati francese STIME (Les Mousquetaires Groupe); la rete per Camelot UK Lotteries Limited, che gestisce il servizio delle lotterie nel Regno Unito.