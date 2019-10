Acque di Roma e biodiversità: la Capitale vista da fiumi e zone umide

Urban Nature è una manifestazione nazionale organizzata dal WWF Italia, in collaborazione tra gli altri con l’Associazione Nazionale dei Musei Scientifici, per far conoscere la varietà di specie vegetali e animali che accompagna la nostra vita quotidiana e della quale spesso ignoriamo l’esistenza. Attraverso diverse attività, l’iniziativa si propone di coinvolgere cittadini e ragazzi nello scoprire la natura che ci circonda e imparare insieme cosa fare per preservare le aree verdi urbane.

A Roma le iniziative di Urban Nature saranno dedicate al tema della biodiversità presente lungo il fiume Tevere e le zone umide presenti in città.

Il Museo Civico di Zoologia collabora a questa iniziativa ospitando sabato 5 ottobre, dalle ore 10 alle ore 13 l’incontro Acque e biodiversità: la ricchezza della vita e le acque di Roma, aperto a tutti i cittadini e in cui alcuni ricercatori illustreranno i dati sulla presenza di alcune specie animali, coniugando l’informazione scientifica ad un approccio più divulgativo, sulla funzione e le esigenze di conservazione degli ambienti di acqua dolce.

L’evento è promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.