Il sogno di chi ama gli acquisti online si avvera: le consegne ‘piovono’ dal cielo con i droni

E’ il sogno di molti americani, e non solo, quello di vedere gli ordini fatti online arrivare dal cielo direttamente a casa propria. E ora si è realizzato. In Virginia (USA) una società affiliata a Google ha iniziato a consegnare i pacchi utilizzando dei droni. A Christiansburg, i cittadini hanno scoperto la possibilità di scegliere in una lista con centinaia di prodotti, acquistarli online e vederseli recapitare nel terrazzo di casa, o nel cortile, anche in quattro minuti dal momento dell’ultimo clic, grazie al servizio di un’azienda legata a Google, la Wing.

Susie Sensmeier ha visto arrivare dal cielo la confezione con il suo vestito invernale di colore viola ordinato online. La donna, 81 anni, ha confessato di non aver mai immaginato di arrivare a una svolta come questa. I droni si muovono in un raggio di 6,5 chilometri e viaggiano a una velocita’ di poco meno di venti chilometri orari. Il test in Virginia segue quelli avvenuti in Australia e a Helsinki, in Finlandia. Le consegne, spiegano alla Wing, hanno il doppio pregio di accorciare i tempi di consegna e di decongestionare il traffico, al punto che molte citta’ americane, afflitte ogni giorno dall’intasamento delle strade, hanno chiesto di poter testare le “consegne volanti”. Ma non manca il rovescio della medaglia: se il sistema si diffonderà, scrivono i media americani, c’è il rischio che saranno i cieli sopra le città a diventare trafficati come un’arteria urbana.