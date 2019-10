Addio a Bill Macy, star della sit-com ‘Maude’: aveva 97 anni

L’attore statunitense Bill Macy, noto interprete caratterista dell’audace sit-com degli anni ’70 “Maude“, vestendo i panni del marito di un’inflessibile moglie femminista, è morto la scorsa notte a Los Angeles. Aveva 97 anni. È stato attore di molte popolari serie tv, da “A cuore aperto” a “Love Boat“, da “Avvocati a Los Angeles” a “Colombo“, fino a “La signora in giallo”, “Tutto in famiglia” e “E.R. – Medici in prima linea“. La fama di Macy è legata alla serie tv “Maude”, trasmessa in Italia anche con il titolo “Una signora in gamba”, sit-com andata in onda sulla rete americana Cbs per 6 stagioni dal 1972 al 1978. Creata dallo sceneggiatore e produttore televisivo Norman Lear, “Maude” era lo spin-off della popolarissima serie televisiva “Arcibaldo”, nel quale Maude è la cugina di Edith Bunker, moglie di Arcibaldo, dove ha recitato lo steso Macy. La protagonista di “Maude” è stata l’attrice Beatrice Arthur, che interpretava Maude Findlay, una signora di mezza età, liberal e politicamente impegnata, che vive con il suo quarto marito nella periferia di Tuckahoe, un paesino della contea di Westchester nello stato di New York. Il marito, Walter Findlay (interpretato da Bill Macy), era proprietario di un negozio di elettrodomestici. Maude era una convinta femminista, democratica, abortista, sostenitrice dei diritti civili e dell’uguaglianza razziale. A causa delle sue idee e della personalità, a volte prepotente e autoritaria, Maude si ritrovava spesso nei guai.

Nato come Wolf Martin Garber a Revere, nel Massachusetts, il 18 maggio 1922, l’attore ebbe una lunga carriera teatrale e cinematografica prima del grande successo televisivo di “Maude”. Tra il 1969 e il 1972 Macy fece parte del cast originale del musical “Oh! Calcutta!” a Broadway, poi diventato l’omonimo film diretto da Jacques Levy (1972). Tra le sue apparizioni al cinema figurano i film “L’occhio privato” (1977), per la regia di Robert Benton, “Lo straccione” (1979, per regia di Carl Reiner (1979), “L’ospite d’onore” (1982), “Dinosauri a colazione” (1985), “Facoltà di medicina – Qui non si sana” (1985), “Scappatella con il MORTO” (1990), “Un medico, un uomo” (1991), “Terapia e pallottole” (1999), “Natale in affitto” (2004), “L’amore non va in vacanza” (2006) Dopo due matrimoni falliti, Macy nel 1975 si era risposato con l’attrice Samantha Harper.