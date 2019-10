Aereo precipita su area residenziale e si schianta al suolo: tante villette in fiamme [LIVE]

Molteplici case hanno preso fuoco a Colonia, nel New Jersey, dopo lo schianto di un aereo, riporta NBC New York, citando il Colonia Fire Department. Un Cessna 414 si è schiantato su una casa di Berkley Avenue alle 11 del mattino (ora locale). Il numero di persone a bordo e le loro condizioni non sono ancora note. Al momento dello schianto, il Linden Airport, il sito di osservazione più vicino al luogo dell’incidente, riportava una visibilità di 3,2km, venti calmi e nebbia. La visibilità è scesa da 16km a 3,2km tra le 10:55 e le 11:15, secondo quanto riportato da NBC New York.

Al momento non ci sono notizie di feriti, né sulle cause dell’incidente.

Seguiranno aggiornamenti.