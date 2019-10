Un aereo spaziale ipersonico che promette voli Londra-Sydney in 4 ore entro il 2030: la tecnologia che rivoluzionerà i viaggi [GALLERY]

I tempi di volo da Londra a Sydney potrebbero essere più brevi dell’80%a partire dal 2030, se dovesse decollare un ipersonico motore a razzo sviluppato nel Regno Unito. L’Agenzia Spaziale del Regno Unito ha annunciato pochi giorni fa che lavorerà più da vicino con l’Agenzia Spaziale Australiana, confermando un accordo. Il motore Synergetic Air-Breathing Rocket Engine (SABRE) di Reaction Engines, con base nell’Oxfordshire, sembra essere il fiore all’occhiello di questa nuova impresa. “Quando avremo portato a compimento il motore a razzo SABRE, potrebbe permetterci di andare in Australia in appena 4 ore. Questa è la tecnologia che potrebbe permettere tutto questo. Stiamo parlando del 2030 per il servizio operativo e il lavoro è già molto avanzato”, ha detto Graham Turnock, capo dell’Agenzia Spaziale del Regno Unito.

I fan dei voli supersonici sono in attesa di un nuovo modo per rompere la barriera del suono da quando Concorde ha smesso di volare nel 2003. Nell’aprile del 2019, Reaction Engines ha annunciato la riuscita dei test di un precooler, simulando le condizioni a Mach 3.3, ossia tre volte la velocità del suono. È oltre il 50% più veloce della velocità di crociera di Concorde, che compiva il viaggio da New York a Parigi in circa 3,5 ore, e corrisponde al record di velocità del velivolo più veloce mai realizzato, il Lockheed SR-71 Blackbird. Per volare New York a Londra basterebbe solo un’ora. I test del precooler si sono svolti presso una struttura di test del Colorado Air and Space Port negli USA.

A tali velocità, l’aria che fluisce attraverso il motore può raggiungere temperature incredibilmente alte, che possono causare danni. Un precooler riduce la temperatura dei gas prima che entrino nel motore principale. Recenti test hanno dimostrato che il componente può raffreddare i gas da oltre 1000°C a temperatura ambiente in meno di un ventesimo di secondo, secondo una dichiarazione di Reaction Engines. “Questo è un traguardo enormemente importante che ha visto la tecnologia del precooler di Reaction Engines raggiungere una performance di trasferimento di calore senza precedenti. L’esperimento del precooler ha soddisfatto tutti gli obiettivi del test e i test iniziali di successo sottolineano come il nostro precooler offra capacità di trasferimento di calore leader a livello mondiale a peso ridotto e dimensioni compatte”, ha dichiarato Mark Thomas, CEO di Reaction Engines. Thomas ha sottolineato che la tecnologia potrebbe essere utilizzata anche nell’aviazione elettrica ibrida, così come per voli ad altissima velocità.

Il motore SABRE è progettato per raggiungere velocità oltre a Mach 5 (6.000km/h) nell’atmosfera terrestre e sarà in grado di trasformarsi in un razzo che può volare nello spazio fino a Mach 25 (30.000km/h). “Respira” l’aria dell’atmosfera, permettendo una maggiore efficienza del carburante e un minor peso rispetto ai motori a razzo esistenti che devono trasportare il loro carico di ossigeno. “La cosa principale con SABRE è che è come un ibrido di un motore a razzo e di un motore aeronautico, quindi permette ad un razzo di respirare l’aria. I razzi non hanno compiuto progressi in 70 anni, mentre i motori aeronautici sono diventati molto efficienti, quindi se si possono combinare un motore aeronautico e un razzo, si può ottenere un sistema di propulsione molto leggero ed efficiente e fondamentalmente creare un aereo spaziale”, ha detto Shaun Driscoll, direttore dei programmi di Reaction Engines.

L’interesse nella tecnologia è tale che Reaction Engines ha ricevuto oltre 130 milioni di dollari come fondi negli ultimi 4 anni e si sta assicurando investimenti da importanti attori dell’industria, come BAE Systems, Rolls-Royce e Boeing HorizonX. La compagnia sta completando la costruzione di una struttura di test nel Buckinghamshire, nel Regno Unito, che sarà il luogo per la prima dimostrazione a terra del nucleo del motore Sabre. I primi voli di prova sono pianificati per la metà degli anni del 2020. Il motore ad idrogeno/ossigeno sarebbe molto più green e molto più economico dell’attuale trasporto aereo.