Aeronautica Militare, le Previsioni Meteo fino al 23 ottobre: peggioramento nel weekend

L’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo fino al 23 ottobre 2019.

Oggi al Nord addensamenti sparsi su Nord Ovest, Lombardia, Emilia e aree montuose in generale con possibilità di deboli piogge sulla Liguria e in serata anche sulla Valle d’Aosta e Alpi occidentali; sulle restanti aree cielo poco nuvoloso per nubi in generale medio-alte con qualche temporaneo annuvolamento più consistente nel pomeriggio. Presenza di foschie e qualche isolato banco di nebbia nella pianura padano-veneta e aree costiere dell’alto Adriatico in dissolvimento nel corso della mattinata. Centro e Sardegna: cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo qualche addensamento di nubi medio-basse sulla Toscana che potranno dar luogo a deboli piogge sulle zone più settentrionali della regione. Presenza di isolate foschie nelle vallate interne in rapido dissolvimento. Sud e Sicilia: schiarite alternate ad annuvolamenti sparsi più consistenti su Basilicata, Calabria, Sicilia centro-orientale e Puglia; sulle aree meridionali di quest’ultima possibilità di occasionali e deboli piovaschi. Temperature: massime in leggero calo su Nord Ovest, aree alpine e prealpine in generale, aree costiere di Marche e Abruzzo, Puglia, aree ioniche e Sicilia; in lieve aumento sulle aree appenniniche centrali e aree interne della Sardegna; generalmente stazionarie sul resto del paese.

Domani al Nord spesse velature sulla Romagna e molte nubi sulle restanti aree del settentrione, con deboli piogge e locali rovesci su aree alpine e prealpine e restante territorio ligure. Tendenza a un’intensificazione delle precipitazioni a fine giornata sulla Liguria e aree di Lombardia e Piemonte. Centro e Sardegna: ampio soleggiamento e scarsa nuvolosità, a parte annuvolamenti più consistenti sulla Toscana centrosettentrionale specie in serata, ai quali saranno associati occasionali rovesci. Sud e Sicilia: nubi sparse su Sicilia centroccidentale e Puglia salentina con isolati piovaschi. Prevalenza di ampi sprazzi di sereno altrove. Temperature: minime in aumento su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, pianura veneto-friulana e Toscana settentrionale, in calo su Puglia centrosettentrionale, Basilicata e Calabria ioniche, senza variazioni di rilievo altrove. Massime in calo sulla pianura lombardo-veneta, in lieve aumento su Romagna e Marche, stazionarie sul resto del Paese.

Sabato 19 ottobre al Nord molte nubi su tutte le regioni, meno compatte e in diradamento pomeridiano sulla pianura dell’Emilia-Romagna, con precipitazioni sparse a carattere di rovescio su pianura veneto-friulana, Nord-Ovest e restante arco alpino. Dal pomeriggio intensificazione dei fenomeni su Liguria e aree centrosettentrionali di Piemonte e Lombardia. Quota neve sulle Alpi occidentali generalmente al di sopra dei 2300 metri. Centro e Sardegna: annuvolamenti compatti su Toscana, Umbria occidentale e coste laziali, con rovesci sulla Toscana settentrionale. Sul resto del Centro e sulla Sardegna cielo sereno o velato. Sud e Sicilia: nuvolosità irregolare a tratti intensa sulla Sicilia con occasionali rovesci sull’area occidentale dell’isola. Sulle regioni peninsulari cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti più consistenti su Campania e Puglia salentina. Temperature: minime in rialzo lungo l’arco alpino, su Appennino emiliano, Toscana centroccidentale, Lazio settentrionale, Sardegna e Sicilia occidentale, in lieve calo sulla Puglia salentina, stazionarie altrove; massime in diminuzione su Piemonte centrosettentrionale, Trentino-Alto Adige, in aumento su Pianura padana e Sardegna, senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

Domenica 20 ancora maltempo diffuso sulle regioni nordoccidentali, con fenomeni localmente intensi sulle aree alpine di Piemonte e Lombardia e sulla Liguria. Quota neve sulle Alpi occidentali generalmente al di sopra dei 2500 metri. Molte nubi con fenomeni associati ma meno intensi anche sul resto del Nord, a eccezione della Romagna e del basso Veneto. Peggiora gradualmente anche sulla Toscana. Tempo stabile e soleggiato altrove, salvo qualche locale annuvolamento più consistente su Lazio, Umbria e Sicilia.

Lunedì 21 tempo instabile al Nord-Ovest, con fenomeni localmente intensi su Piemonte, Liguria e aree alpine e prealpine della Lombardia. Rovesci sparsi attesi anche su Triveneto e Appennino tosco-emiliano. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove.

Martedì 22 ultime precipitazioni al Nord-Ovest al mattino prima di un generale miglioramento pomeridiano. Sul resto del paese condizioni di tempo stabile e soleggiato. Locali foschie e banchi di nebbia sulla Pianura padana e nelle valli del Centro al mattino.

Mercoledì 23 graduale aumento della copertura nuvolosa sulla Sardegna con precipitazioni sparse, più intense e diffuse sull’area meridionale dell’isola. Sulla penisola e sulla Sicilia cielo sereno o velato.