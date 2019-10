Aeroporti: nuovo volo Ryanair Trapani-Malta, Airgest pronta a saldare debito

Palermo, 14 ott. (AdnKronos) – Ryanair lancia il nuovo volo Trapani-Malta da marzo 2020. L’annuncio arriva insieme all’impegno dei sindaci dei comuni del trapanese, del presidente di Airgest Salvatore Ombra e del presidente della Camera di Commercio di Trapani Pino Pace, a saldare il debito maturato nei confronti della compagnia low cost con le quote di co-marketing arretrate, consentendo così all’Airgest, società che gestisce l’aeroporto di Trapani Birgi, di chiedere alla compagnia un maggiore impegno sullo scalo.

“Abbiamo raggiunto la giusta intesa per riorganizzare il futuro che ben comincerà con la raccolta dei fondi per la promozione territoriale a cui tutti hanno dato il proprio assenso – ha commentato il presidente di Airgest Salvatore Ombra – E’ emerso il chiaro impegno di dare, entro un mese, una prima tranche importante del saldo del debito verso Ryanair delle quote di co-marketing. Ciò ci consente di poter chiedere ulteriori rotte da e verso Trapani”. La nuova rotta Trapani-Malta sarà disponibile due volte alla settimana a partire da marzo 2020.