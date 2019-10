Agrigento, grande successo per il raduno delle fanfare [FOTO]

Lo scorso weekend Agrigento è stata piacevolmente invasa dai fanti piumati per il raduno interregionale del sud.

Il raduno, che ha visto protagoniste numerose fanfare, ha avuto inizio il 4 ottobre ha coinvolto le varie associazioni provenienti dalla Campania, Puglia, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia, ma anche la grande partecipazione di altre rappresentanze nel nord, come la fanfara “Tramonti-Crosta” di Lonate Pozzolo in provincia di Varese.

Le strade di Agrigento, sabato, hanno visto come grandi protagoniste le due fanfare d’onore, quella di Lonate Pozzolo e la Fanfara bersaglieri dei Peloritani-Maggiore Giuseppe La Rosa capitanata dal capofanfara Domenico Mirabile bersagliere in congedo dell’8 reggimento di Caserta.

Quest’ultima, è una fanfara che da 3 anni a questa parte è cresciuta sensibilmente fino ad essere considerata da varie autorità una delle più belle fanfare d’Italia avendo lasciato il segno in più raduni nazionali quali quello di città del Piave, di Pescara e di Matera. Proprio durante l’evento di Agrigento hanno mostrato la loro bravura durante il concerto serale lasciando a bocca aperta e ottenendo diverse standing ovation per le varie esibizioni.

Nel contempo, nei paesi limitrofi ad Agrigento, le altre fanfare del sud quali Santa Croce Camerina, Belpasso, Palermo e Zafferana Etnea hanno eseguito le loro esibizioni.

Domenica 6 ottobre, è stata la volta della grande parata, con protagonista la bellissima Valle dei templi. Tutte le fanfare hanno sfilato in mezzo alla valle tra il passo di corsa e le varie musiche bersaglieresche portando tanta allegria tra la gente, anche qui le fanfare hanno dato il meglio di se mostrando tutta la loro straordinaria bravura. Al termine della sfilata le fanfare si sono ritrovate e far musica tutte insieme.