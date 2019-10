Air Liquide: protocollo intesa per progetto innovativo cattura Co2 in Norvegia (2)

(Adnkronos) – Nell’ambito della transizione energetica, la cattura e lo stoccaggio di Co2 è uno dei mezzi per contribuire alla decarbonizzazione dell’industria. Permette infatti di trattare grandi volumi di emissioni di Co2 utilizzando tecnologie già disponibili ed economicamente accessibili.

“Siamo lieti di partecipare a questa iniziativa innovativa. L’industria ha un ruolo importante da svolgere nella lotta al cambiamento climatico attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie e nuove catene del valore per la transizione verso una società a basse emissioni di carbonio. Nell’ambito del suo approccio globale al clima, Air Liquide è impegnata a promuovere soluzioni per ridurre le emissioni di CO2”, sottolinea François Jackow, Executive Vice-President e membro del Comitato Esecutivo del gruppo.