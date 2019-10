Aveva alti livelli di alcol nel sangue ma negava di aver bevuto, poi la scoperta: il suo corpo auto-produce birra

Quando un uomo è stato fermato con l’accusa di guida in stato di ebbrezza, la polizia non gli ha creduto quando ha detto di non aver bevuto neanche una goccia d’alcol. L’uomo si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test ed è stato portato in ospedale, dove sono stati trovati livelli nel sangue dello 0,2%, circa 2,5 volte il limite legale e l’equivalente di 10 drink all’ora. Nonostante l’uomo, di oltre 40 anni e del North Carolina, giurasse di non aver bevuto nulla, neanche i dottori, dati alla mano, riuscivano a credere alle sue parole.

Ma i ricercatori del Richmond University Medical Center di New York alla fine hanno scoperto che l’uomo stava dicendo la verità: non aveva davvero bevuto nulla, ma c’era del lievito nel suo intestino che convertiva i carboidrati degli alimenti che consumava in alcol. In altre parole, il suo corpo produceva birra. I risultati sono stati riportati in uno studio pubblicato sulla rivista BMJ Open Gastroenterology. L’uomo, la cui identità non è stata svelata, ha ricevuto la diagnosi di una rara condizione chiamata auto-brewery syndrome (ABS) o sindrome della fermentazione intestinale. Questa condizione si verifica quando il lievito nel tratto intestinale fa sì che il corpo converta i carboidrati ingeriti attraverso il cibo in alcol. Il processo solitamente avviene nel tratto gastrointestinale superiore, che include lo stomaco e la prima parte dell’intestino tenue.

“Questi pazienti hanno le stesse identiche implicazioni dell’alcolismo: odore, respiro, sonnolenza, cambiamenti nel modo di camminare. Si presenteranno come qualcuno che è sotto l’effetto dell’alcol, ma l’unica differenza qui è che questi pazienti possono essere curati con farmaci antifungini”, ha dichiarato alla CNN Fahad Malik, autore principale dello studio.

Le cose per l’uomo sono cambiate dopo aver completato un ciclo di antibiotici per una ferita ad un dito. La sua personalità ha iniziato a cambiare, hanno scritto i ricercatori nello studio, e ha vissuto episodi di depressione, annebbiamento mentale, perdita di memoria e comportamento aggressivo che non facevano parte del suo carattere. 3 anni dopo il suo arresto per sospetto stato di ebbrezza, l’uomo è stato convinto a cercare aiuto dagli esperti che lo hanno curato e gli hanno chiesto di aderire ad una rigida dieta senza carboidrati con alcuni integratori speciali. Ma dopo qualche settimana, i sintomi sono ricomparsi e nessun trattamento sembrava funzionare.

Alla fine, l’uomo è entrato in contatto con gli esperti del Richmond University Medical Center, che nello studio scrivono che probabilmente gli antibiotici assunti anni fa hanno alterato il suo microbioma e hanno permesso ai funghi di crescere nel suo tratto gastrointestinale. Le terapie antifungine e i probiotici per normalizzare i batteri intestinali sono un trattamento che sembra funzionare. “Circa un anno e mezzo dopo, non ha altri sintomi e ha ripreso il suo precedente stile di vita, inclusa una dieta normale mentre controlla ancora i suoi livelli di alcol nel respiro sporadicamente”, hanno scritto gli autori.

Una condizione raramente diagnosticata

Ci sono stati pochi studi che hanno documentato casi di sindrome di fermentazione intestinale e la condizione è raramente diagnosticata, ha aggiunto Malik. La sindrome, in passato considerata un mito, è stata descritta nel 1912 e studiata negli anni ’30 e ’40 come un fattore che contribuisce alle carenze di vitamine e alla sindrome dell’intestino irritabile. Un gruppo di 20-30 casi sono apparsi in Giappone negli anni ’70 e poi alcuni casi negli ultimi anni negli Stati Uniti. Gli autori di questo studio raccomandano che i dottori indaghino sulla condizione soprattutto quando un paziente presenta elevati livelli di alcol nel sangue ma nega di aver consumato alcol.

I primi segni della condizione includono cambiamenti d’umore, vaneggiamento e annebbiamento mentale, hanno scritto i ricercatori, anche prima che il paziente mostri segni di ebbrezza. Lo studio, inoltre, sottolinea la necessità di ulteriori studi sull’uso di probiotici come trattamento: “Questa è una condizione che è curabile con modifiche alla dieta, un’adeguata terapia antifungina ed eventualmente probiotici”.