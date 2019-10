Alimentazione: Conte, ‘Italia si candida ad ospitare Summit Onu 2021’

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Realizzare sistemi agroalimentari inclusivi in cui si preservano pratiche agricole sostenibili, conoscenze tradizionali che sposano innovazioni responsabili: modelli in cui scelte di consumo consapevoli promuovono diete sane, senza spreco di cibo. Il Summit sui sistemi alimentari delle Nazioni unite in programma per il 2021 potrà rappresentare un’occasione unica per unire gli sforzi di governi ed Organismi internazionali nel perseguimento di questo comune traguardo e degli obiettivi dell’Agenda 2030. L’Italia -mi riempie d’orgoglio poterlo affermare in questa sede- sarebbe onorata di poter ospitare il Summit”. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla Fao alla Giornata mondiale dell’alimentazione.

“C’è un vecchio detto che risale addirittura all’epoca degli antichi romani: ‘tutte le strade portano a Roma’: il nostro Paese -ha ribadito il premier- accetterebbe ben volentieri, con grande entusiasmo di essere la sede in cui convergerebbero gli sforzi di questo importante Summit.