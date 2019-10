Alimentazione e innovazione: creata carne sintetica in laboratorio

Ricercatori della Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences hanno creato in laboratorio delle “bistecche” simili per consistenza alla carne vera: i risultati sono stati pubblicati su Nature Science of Food.

Gli scienziati hanno sviluppato cellule muscolari di coniglio e di mucca su scaffold di gelatina commestibile che imitano la consistenza della carne, mostrando che i prodotti a base di carne potrebbero eventualmente essere prodotti senza necessità di allevare e uccidere animali.

Per raggiungere il risultato gli esperti hanno utilizzato una tecnica nota come “immersione rotante Jet-Spinning” (iRJS), che impiega la forza centrifuga per far girare lunghe nanofibre di forme e dimensioni specifiche. Il team ha letteralmente “filato” le fibre di gelatina per formare la base per le cellule in coltura: le fibre imitano la matrice extracellulare del tessuto muscolare naturale, la colla che tiene insieme il tessuto e determina la nota consistenza.

Il team ha “seminato” le fibre con cellule muscolari di coniglio e mucca, che si sono ancorate alla gelatina e sono cresciute in strutture simili q quelle della carne vera.

Portare la “carne” dai laboratori alla tavola non sarà né semplice né immediato: è ancora necessario risolvere numerosi problemi, tra cui le quantità e il sapore.