Alimentazione, premio “vivere a spreco zero”: la terna dei finalisti

Nella Giornata mondiale dell’Alimentazione, la campagna spreco Zero annuncia la terna finalista della settima edizione del Premio Vivere a spreco Zero per la categoria Enti pubblici: la Regione Sardegna, il Comune di Torino e i Comuni della provincia di Lecce riuniti nell’Ambito Territoriale Sociale di Martano.

“La Regione Sardegna – spiega il fondatore di Last Minute Market Andrea Segrè – ha promosso una capillare sensibilizzazione attraverso un progetto di mense sostenibili in 75 Comuni, supportando gli enti locali per l’acquisto di prodotti bio, di stagione e di filiera corta, con iniziative di educazione alimentare nelle scuole e visite alle fattorie didattiche per promuovere la consapevolezza nel consumo del cibo.

Il Comune di Torino da anni è impegnato nel sostegno diffuso alle iniziative di prevenzione e riduzione degli sprechi, attraverso pratiche di cittadinanza attiva che investono la sostenibilità e la solidarietà, inclusa la buona pratica dei FoodPriders, i ciclofattorini del recupero di eccedenze”.

“Infine i Comuni della provincia di Lecce riuniti nell’Ambito Territoriale Sociale di Martano (Martano, Calimera, Caprarica, Carpignano Salentino, Castrì, Martignano, Melendugno, Vernole, Sternatia, Zollino) hanno promosso insieme il Progetto ‘#nospreco+cibo’ che ha l’obiettivo di favorire la distribuzione del cibo verso soggetti più svantaggiati, ridurre la produzione di rifiuti e di conseguenza l’impatto ambientale sul territorio”, conclude Segrè.

Promosso dalla campagna Spreco Zero di Last Minute Market con il ministero dell’Ambiente, attraverso il progetto 60 Sei Zero, il Premio Vivere a Spreco Zero premierà i vincitori nel mese di novembre 2019 alla presenza dell’artista Neri Marcorè, testimonial 2019 di Vivere a Spreco Zero.