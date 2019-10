Please wait...

Mitag ha investito la Corea del Sud nelle scorse ore, ed ha causato almeno 6 vittime e 5 dispersi. E’ il 7° a investire il Paese dall’inizio della stagione delle piogge. La perturbazione ha effettuato il “landfall” nella notte di ieri nella contea costiera di Haenam, per poi proseguire lungo nordest verso il Mar del Giappone. L’arrivo del tifone è stato preceduto da piogge torrenziali, e diverse regioni della Corea del Sud hanno registrato precipitazioni record.

Il tifone Mitag sta avanzando in direzione nordest, al largo della Penisola coreana, e l’agenzia meteorologica giapponese ha reso noto che potrebbe causare piogge torrenziali nel Giappone occidentale nella giornata di oggi: è stata diffusa un’allerta per frane e alluvioni nel Kyushu settentrionale e nello Shikoku. Il tifone potrebbe generare fino a 180 mm di precipitazioni nello Shikoku, 120 mm nel Kyushu settentrionale e 100 mm nella regione del Chugoku nell’arco di 24 ore.

Allarme per il tifone Mitag: allerta meteo in Giappone, vittime in Corea del Sud

