Allergeni non dichiarati: salsa barbecue ritirata dai supermercati [MARCA e LOTTO]

Allergeni non dichiarati in una nota salsa barbecue: l’allerta giunge dall’importatore svizzero Ethno & Company AG il quale ha informato il laboratorio cantonale di Zurigo e l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) della presenza di senape non dichiarata nelle salse barbecue della marca Stubb’s Original BBQ Sauce e Hickory Bourbon BBQ Sauce.

A causa di tale problema, non è possibile escludere rischi per la salute per chi soffre di allergia alla senape. Ethno & Company AG ha immediatamente ritirato i due prodotti dalla vendita e ha avviato un richiamo di:

Stubb’s Legendary Hickory Bourbon BBQ Sauce; bottiglietta da 18 Oz (510 g) – Numero dell’articolo: 26265

bottiglietta da 18 Oz (510 g) – Numero dell’articolo: Tutti i prodotti con termine minimo di conservazione fino al 04/09/2022 o prima

Stubb’s Legendary Original BBQ Sauce; bottiglietta da 18 Oz (510 g) – Numero dell’articolo: 26260

bottiglietta da 18 Oz (510 g) – Numero dell’articolo: Tutti i prodotti con termine minimo di conservazione fino al 20/05/2022 o prima

Punti vendita in cui il prodotto è stato commercializzato: Coop, Coop Pronto; Denner AG, Manor AG.