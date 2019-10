Allarme cioccolato, ritirato dal mercato un prodotto venduto in tutto il mondo: pericolo per la salute [INFO]

Il RASFF, Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi, ha pubblicato un avviso di richiamo per dei cioccolatini provenienti dalla Francia. L’avviso non precisa ancora nome e marchio del prodotto, ma si tratta di dolciumi venduti anche in Italia. Il motivo dell’allerta è dovuto ad allergeni non dichiarati in etichetta. Nello specifico si tratta di sesamo, che potrebbe causare shock anafilattico o altre reazioni in soggetti allergici.

Sebbene l’avviso sia ancora in fase iniziale e dunque non specifichi il marchio del prodotto, è opportuno informarne i cittadini in attesa che anche il Ministero della Salute ne dia notizia, al fine di evitare pericolose reazione allergiche in consumatori allergici al sesamo. I cioccolatini in questione, prodotti in Francia, sono commercializzati in Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Groenlandia, Giappone, Lituania, Lussemburgo, Monaco, Nuova Zelanda, Norvegia, Qatar, Romania, Russia, Arabia Saudita, Spagna, Emirati Arabi Uniti, Gran Bretagna e Stati Uniti.

Seguono aggiornamenti.