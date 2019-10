Allerta ghiacciaio Courmayeur: nuove accelerazioni nelle ultime 24 ore

“Nelle ultime 24 ore il settore C del ghiacciaio di Planpincieux risulta in lieve accelerazione rispetto alla giornata di ieri, con valori di spostamento pari a 15 centimetri al giorno. Il settore B, da 250.000 m3 stimati, registra un andamento in lieve accelerazione rispetto alla giornata di ieri, con valori pari a con valori di spostamento pari a 25 cm al giorno. Il settore A risulta in lieve accelerazione rispetto alla giornata di ieri, con valori pari a con valori di spostamento pari a 30 cm al giorno. Il trend settimanale di spostamento del ghiacciaio rimane comunque su valori in lieve rallentamento”. Lo comunica in una nota il comune di Courmayeur.