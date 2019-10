Allerta ghiacciaio Monte Bianco: una foto mostra la grave perdita di ghiaccio

Continua a rimanere alta l’allerta sul Monte Bianco, dove il ghiacciaio Planpincieux si sta lentamente staccando. E la differenza si vede bene a distanza di un secolo, come rivela questa foto.

Un secolo fa il pilota e fotografo svizzero Walter Mittelholzer ha sorvolato il Monte Bianco con un biplano per fotografare il paesaggio alpino, mentre lo scorso agosto del 2019 i ricercatori dell’Università di Dundee in Scozia hanno ricreato le sue fotografie per mostrare come le montagne sono cambiate nel tempo.

Kieran Baxter e Alice Watterson hanno sorvolato il massiccio del Monte Bianco per ripetere tre iconiche fotografie dei ghiacciai di Mittelholzer attraverso un processo chiamato “monoplotting” per trovare la posizione originale della telecamera nello spazio aereo. In seguito hanno utilizzato le cime e le guglie del paesaggio alpino come punti di riferimento per geolocalizzare le immagini storiche.

Le nuove fotografie dei ghiacciai Argentiere, Bossons e Mer de Glace, mostrano la grave portata della perdita di ghiaccio nella regione.

“La scala della perdita di ghiaccio – dichiara Baxter – è stata immediatamente evidente quando abbiamo raggiunto l’altitudine, ma e’ stato solo confrontando le immagini fianco a fianco che sono stati resi visibili gli ultimi 100 anni di cambiamento. E’ stata un’esperienza mozzafiato e straziante, soprattutto sapendo che la fusione ha subito un’accelerazione massiccia negli ultimi decenni. A meno che non riduciamo drasticamente la nostra dipendenza dai combustibili fossili, tra altri cento anni rimarra’ poco ghiaccio da fotografare”.