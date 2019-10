Allerta ghiacciaio Planpincieux, Regione: “la velocità si è stabilizzata”

Negli ultimi giorni si e’ registrata “la diminuzione e la stabilizzazione della velocita’ di spostamento del ghiacciaio di Planpincieux” sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco. Lo rende noto la Regione autonoma Valle d’Aosta, specificando che per questo motivo il bollettino di aggiornamento del monitoraggio diventa bisettimanale (sara’ emesso nelle giornate di martedi’ e venerdi’). La velocita’ di scivolamento verso valle del ghiacciaio e’ stata pressoche’ costante. In base ai dati rilevati dal sistema radar, il settore piu’ avanzato, da 50-60 mila metri cubi, si e’ spostato di 55 centimetri nelle ultime 24 ore (rispetto ai 60 del giorno precedente). Non e’ variata invece la velocita’ del settore da 250 mila metri cubi (40 cm in 24 ore) e quella del blocco da un milione di metri cubi (35 cm in 24 ore). Restano valide le ordinanze di protezione civile emanate dal comune di Courmayeur dato che “permane lo stato di rischio glaciologico, fa sapere la Regione.