Allerta ghiacciaio sul Monte Bianco: è scivolato di altri 90 centimetri, nemmeno il freddo lo fermerà

Nelle ultime 24 ore il movimento dei 3 settori del Ghiacciaio Planpincieux, sul Monte Bianco, risulta costante come velocità rispetto ai dati registrati nella giornata di ieri. E’ quanto rileva il bollettino di monitoraggio diffuso dalla Regione Valle d’Aosta ed elaborato dai tecnici di Fondazione Montagna Sicura, del Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio dell’assessorato opere pubbliche e del Cnr. Nella serata di ieri si e’ verificato un crollo di circa 5.000 metri cubi nella parte frontale del Ghiacciaio ma, rilevano i tecnici, “tale accadimento non muta le valutazioni finora fatte in termini di scenari di rischio“. Oggi e’ proseguito il lavoro di allineamento dei 2 sistemi di monitoraggio – quello fotografico del CNR-IRPI (Geohazard Monitoring Group) e quello del radar appena installato – operazione, si spiega, che “dovrebbe produrre i risultati attesi nella giornata di domani”.

Nella zona del massiccio del Monte Bianco nei prossimi giorni e’ previsto un “abbassamento delle temperature, come segnalato dal Centro funzionale regionale, che tuttavia non incidera’ nell’immediato ad un rallentamento delle velocita’. Tale incidenza e’ infatti correlata ad un trend di abbassamento delle temperature piu’ a lungo termine“.

