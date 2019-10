Allerta listeria nel formaggio italiano: gorgonzola e mascarpone contaminati, scatta il ritiro [MARCA e LOTTO]

Allerta listeria nel formaggio italiano: Migros ha informato il Laboratorio cantonale di Zurigo e l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) che nel prodotto italiano “Gorgonzola e mascarpone” durante un controllo interno, è stata rilevata la presenza di batteri patogeni del genere listeria.

Immediato il ritiro dei prodotti dalla catena di supermercati: l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria raccomanda di non consumare il prodotto caseario. Il numero dell’articolo, nel frattempo ritirato dagli scaffali, è 2125.830.240, il codice ID è IT 03 48 CE che ha permesso di verificare che l’alimento è stato prodotto o confezionato in Italia con data di scadenza il 21.10.2019.

Le persone immunocompetenti, stando alla nota pubblicata mercoledì, rischiano al massimo una lieve infezione, in quelle immunodepresse possono invece svilupparsi sintomi gravi, a volte letali; durante la gravidanza la listeriosi può provocare aborto spontaneo, setticemia o meningite neonatale.

L’allarme riguarda per adesso la Svizzera tuttavia il prodotto è importato dall’Italia, bisogna quindi verificarne la presenza nei supermercati del nostro paese.

La segnalazione è stata diffusa anche attraverso il sistema di allerta europeo RASFF, pertanto tutti i Paesi interessati si sono attivarti immediatamente per verificare che il produttore abbia ritirato il formaggio dagli scaffali di tutti i punti vendita, informando i consumatori.