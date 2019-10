Allerta Meteo, altre 48 ore di maltempo estremo al Nord/Ovest: alto rischio alluvioni [DETTAGLI]

Allerta Meteo – Configurazione barica pesante per il nordovest italiano ove sarà incessante un treno di nuclei perturbati nelle prossime 48 ore, con grave rischio di smottamenti, frane, allagamenti o anche alluvioni associato. Lo avevamo annunciato nei giorni trascorsi che questo tipo di saccatura, oblunga, tagliente, con asse sulla Penisola iberica, ma con ascendente depressionario insistente verso il nordovest italiano avrebbe determinato serie condizioni di maltempo per questa parte d’Italia.

Di fatto, ciò che è accaduto nelle ultime 48 ore si configura già come pesante maltempo per molte aree nordoccidentali, soprattutto per la Liguria, diffusamente anche per alto Piemonte ed estremo Nordovest Lombardia. Ma siamo solo a metà dell’azione perturbata o addirittura a un quarto. Le prossime quarantotto ore si annunciano quelle più critiche in termini di perturbabilità.

Da una stima degli indici e parametri di instabilità deduciamo che la Liguria centrale e buona parte di quella di Ponente, essenzialmente tra Savonese e Genova, e poi su alto Piemonte, soprattutto Val d’Ossola, e sui settori nord-occidentali lombardi, specie della provincia di Varese, potranno cadere entro le prossime 48 ore, ossia entro la mezzanotte di lunedì 21, ma ancora nella notte su martedì 22, fino a 200/300 mm di pioggia. Un dato importante che già di per sé potrebbe produrre allagamenti, smottamenti e straripamenti di corsi d’acqua, specie minori. Andrebbe, infatti, considerata anche l’ipotesi che buona parte di questi millimetri potrebbe cadere in un lasso temporale relativamente ridotto, 5/7 ore, cosa che esaspererebbe ancora di più l’impossibilità dei corsi d’acqua minori di contenere l’irruenza del flusso.

Ma a tutto questo va aggiunta un’altra considerazione, ossia che esattamente su queste medesime aree, il maltempo è già stato pesante nelle ultime 48 ore, con accumuli vicino ai 150 mm su diverse aree della provincia di Genova, sui 100 e passa millimetri su diverse aree dell’alto Piemonte. Terreni, quindi, già saturi, poco assorbimento e le prospettive di altri 200/300 mm inducono a considerare davvero una pesante allerta per queste aree. Cercare, quindi di monitorare tutti i corsi d’acqua, soprattutto minori, di tenersi alla larga da essi e di tenersi sui piani alti delle abitazioni, specie se ubicate nei pressi di torrenti e fiumi.

