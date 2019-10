Allerta Meteo arancione in Liguria: domani scuole chiuse nel Savonese

In considerazione dell’allerta meteo arancione nel centro e levante ligure, diffuso da Arpal in provincia di Savona tutti i Comuni della costa di levante stanno emanando ordinanze di chiusura delle scuole per la mattinata di domani. Tra questi, per la prima volta, anche Albisola Superiore: negli anni precedenti l’ex sindaco Franco Orsi era sempre andato controcorrente rispetto ai colleghi del territorio confermando l’apertura degli istituti scolastici, mentre il suo successore Maurizio Garbarini ha scelto di uniformarsi alla linea dei Comuni limitrofi.