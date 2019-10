Allerta Meteo in gran parte della Calabria: maltempo anche domani, la provincia di Reggio Calabria la più colpita

La protezione civile della Calabria ha emanato un messaggio di allerta meteo con avviso di criticità per tutta la giornata di oggi. In particolare, fino alle 24:00 è prevista criticità meteo marino-costiera con piogge e temporali diffusi sul versante ionico e tirrenico della provincia di Reggio Calabria. Piogge e rovesci o temporali isolati nelle province di Crotone e Catanzaro fascia ionica. Venti forti su tutte le zone di allerta meteo. Criticità idrogeologiche e/o idrauliche con allerta arancione in tutta la provincia di Reggio Calabria; allerta gialla in provincia di Vibo Valentia e Crotone.

Domani 26 ottobre per tutta la giornata fino alle 24:00 criticità meteo marino-costiera. Piogge sparse e temporali isolati in tutta la provincia di Reggio Calabria, venti forti su tutte le zone di allerta meteo. Criticità idrogeologiche e/o idrauliche con allerta gialla in tutta la provincia di Reggio Calabria.