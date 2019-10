Allerta Meteo, il mar Jonio sforna violenti temporali: alto rischio alluvioni-lampo tra Calabria e Sicilia

Allerta Meteo – Il maltempo si concentra all’estremo Sud e in modo particolare nelle zone joniche di Calabria e Sicilia: piove incessantemente soprattutto tra Catania, Siracusa e Ragusa dove nelle ultime ore sono caduti ben 57mm di pioggia a Palazzolo Acreide, 50mm a Siracusa, 48mm a Francofonte, 44mm a Sortino, 41mm ad Augusta, 40mm a Modica, 39mm a Caltagirone, 33mm a Noto, 31mm a Ragusa e 30mm a Lentini, ma preoccupano soprattutto le previsioni per le prossime ore. Infatti già nel pomeriggio il maltempo si intensificherà su tutta la Sicilia orientale, con nuovi temporali che in serata si estenderanno anche alla Calabria jonica. Come mostrano in modo molto chiaro le mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo, i fenomeni potranno risultare particolarmente intensi tra Modica, Noto, Siracusa, Augusta e Catania, dove potranno cadere già soltanto stasera oltre 100mm di pioggia.

Domani, Mercoledì 9 Ottobre, il maltempo insisterà su tutta la Sicilia orientale e Calabria jonica, con nubifragi in estensione verso Nord fino a Messina, mentre sulla Calabria jonica avremo violenti temporali soprattutto tra le province di Catanzaro, Crotone e Reggio Calabria. E’ alto il rischio di alluvioni lampo su tutta la fascia jonica meridionale.

Domani sarà anche la giornata di un nuovo peggioramento che interesserà il Nord, con piogge sparse soprattutto nel pomeriggio su tutto il settentrione, in modo particolare tra Liguria e alta Toscana dove ci saranno anche delle precipitazioni abbondanti per lo “stau” appenninico sulle Alpi Apuane, ma anche nell’area alpina tra Lombardia, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

