Allerta Meteo Calabria e Sicilia, forti piogge sulla jonica per altre 24-36 ore [LIVE]

Continua il maltempo nelle sone joniche del Sud Italia, dove imperversano forti piogge: nella notte sono caduti in Sicilia 58mm a Palazzolo Acreide, ma sta diluviando anche in Calabria, nella fascia jonica del reggino, dove sono caduti 50mm a Staiti, 49mm a Brancaleone, 28mm a San Luca, 27mm a Bovalino, 23mm a Sant’Agata del Bianco, 21mm a Platì. Proprio nella fascia jonica calabro-sicula continuerà a piovere in modo incessante non soltanto per tutta la giornata odierna, ma anche domani, Giovedì 10 Ottobre, prima di lasciare spazio al deciso e prolungato miglioramento che determinerà un lungo periodo mite e soleggiato in tutt’Italia.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: