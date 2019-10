Allerta Meteo Napoli: domani chiusi parchi e cimiteri

Maltempo in arrivo al Centro Sud: la Protezione civile ha emesso un’allerta meteo nazionale e quella della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per temporali con conseguente criticità per rischio idrogeologico. Il maltempo è localizzato di tipo Giallo valevole dalle 20 di oggi 2 ottobre alle ore 20 di domani, giovedì 3 ottobre.

In conseguenza a ciò parchi pubblici e i cimiteri cittadini del comune di Napoli resteranno quindi chiusi nella giornata di domani vista la previsione di “precipitazioni a carattere di rovescio o temporali, localmente di moderata intensità e si segnalano anche possibili raffiche di vento nei temporali”. Lo rende noto il Comune di Napoli.