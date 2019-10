Allerta Meteo Campania: prorogata la criticità “gialla” per vento forte e mare agitato

La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l’allerta meteo codice giallo per vento forte e mare agitato fino alle ore 14 di domani, martedì 8 ottobre.

Da ieri sera e fino alle ore 21 di oggi è in vigore l’allerta meteo gialla per piogge e temporali su tutta la Campania, tranne che per le zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro), e venti forti o molto forti su tutta la regione con conseguente mare agitato. La proroga dell’allerta riguarda “venti forti o molto forti nord-orientali con locali raffiche” su tutta la Campania e “mare agitato soprattutto al largo e lungo le coste esposte” delle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana).