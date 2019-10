Allerta Meteo, il forte maltempo all’estremo Sud continua anche Domenica: attenzione a Malta, Lampedusa, Linosa e Pantelleria

Allerta Meteo – Mentre su quasi tutt’Italia, dall’Aspromonte in sù, splende il sole e fa anche decisamente caldo, all’estremo Sud e in modo particolare in Sicilia, continua ad imperversare il maltempo. Le temperature hanno infatti già raggiunto stamattina valori decisamente miti per il periodo, con +26°C a Napoli, Salerno e Latina, +25°C a Roma, Firenze, Pisa, La Spezia, Imperia, Empoli e Caserta, +24°C a Padova, Udine, Pordenone, Treviso, Savona, Grosseto e Frosinone, tanto che grazie al forte soleggiamento dalla Liguria al Friuli Venezia Giulia ci sono persone in costume nelle spiagge del Nord mentre a Siracusa non smette di piovere e abbiamo +16°C in pieno giorno, nelle ore centrali della giornata.

Il maltempo all’estremo Sud proseguirà anche domani, ma si sposterà ancora più a Sud: i fenomeni estremi abbandoneranno la Sicilia per colpire le isole minori del Canale di Sicilia: Lampedusa, Linosa e Pantelleria. Come Malta, le isole italiane del Canale di Sicilia rischiano di essere colpite da violenti temporali con intensi nubifragi: parliamo di vere e proprie alluvioni, con oltre 200mm di pioggia in poche ore, proprio come accaduto la scorsa notte nel sud/est siciliano dove purtroppo si è verificato anche un decesso e oggi si contano i danni.

Massima attenzione, quindi, al forte maltempo di Domenica proprio su Malta, Lampedusa, Linosa e Pantelleria. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: