Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani criticità idraulica e temporali

“Per la giornata di lunedì 21 ottobre, si prevede un flusso di correnti umide ed instabili sud occidentali che interesserà la

parte centrale ed occidentale della regione con precipitazioni a carattere di rovescio e/o temporali organizzati. I fenomeni

saranno più probabili nelle macroaree G ed H e sono previsti in rapido esaurimento nella seconda parte della giornata.

La criticità idrogeologica si riferisce al solo reticolo dei corsi minori“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato l’allerta meteo per piene dei fiumi, piene dei corsi minori e temporali, valida “dalle 00:00 del 21 ottobre 2019 fino alle 00:00 del 22 ottobre 2019“.

“Allerta gialla per criticità idraulica per le province di PC, PR; per criticità idraulica per le province di PC, PR; per temporali per le province di PC, PR, RE, MO“.