Allerta Meteo Emilia-Romagna: giovedì 24 ottobre criticità gialla per temporali

“Per la giornata di giovedì 24 ottobre flussi meridionali umidi ed instabili con associati rovesci e temporali determineranno precipitazioni che interesseranno dal mattino il settore occidentale, per poi estendersi nel corso della giornata al resto del territorio. I temporali potranno risultare di tipo organizzato sull’appennino occidentale, più probabili sulle aree di crinale. Nella giornata di giovedì 24 ottobre la piena di Po transiterà nel tratto emiliano con livelli al colmo al di sotto delle soglie“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato l’allerta meteo per temporali, valida “dalle 00:00 del 24 ottobre 2019 fino alle 00:00 del 25 ottobre 2019“.

“Allerta gialla per temporali per le province di PC, PR, RE, MO”.