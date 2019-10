Allerta Meteo Emilia-Romagna: criticità “gialla” per la piena del Po

“Nella giornata di mercoledì 23 ottobre la presenza di un vasto campo anticiclonico presente sul Bacino del Mediterraneo

continuerà a mantenere condizioni di tempo stabile sulla nostra regione.

La criticità gialla nella macroarea H è relativa al transito della piena di Po con superamento della soglia 1 nella sezione

di Piacenza a partire dalla serata di oggi martedì 22 ottobre. Nel corso della giornata di domani, mercoledì 23 ottobre, il

transito della piena nella sezione di Piacenza potrà arrivare a lambire la soglia 2“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diffuso l’allerta meteo per “piene dei fiumi” valida “dalle 12:00 del 22 ottobre 2019 fino alle 00:00 del 24 ottobre 2019“.

“Allerta gialla per piene dei fiumi per le province di PC e PR.”