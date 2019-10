Allerta Meteo, Estofex lancia l’allarme per il Centro-Nord: attenzione ad alluvioni lampo, forte vento e tornado

Allerta Meteo – Una forte perturbazione in transito sul Nord Italia porterà forte maltempo nella giornata odierna. Ecco gli avvisi di Estofex (European Storm Forecast Experiment): livello 2 per parti dell’Italia e per la Francia sudorientale principalmente per nubifragi, forti raffiche di vento e tornado.

Livello 1 per Cipro per forti raffiche di vento e grandine di grandi dimensioni.

Le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, mercoledì 16 ottobre.

Il flusso zonale sull’Europa è alterato da una profonda depressione con asse su Francia e Spagna, che si muove veloce verso est e che determina un sollevamento a grande scala di masse d’aria instabili sul Mediterraneo. Il flusso sudoccidentale sulla Francia meridionale ha già provocato alluvioni lampo. Nella notte appena trascorsa, si è formata una squall line parallela ad un fronte freddo nel sud della Francia. La depressione diventa inclinata negativamente durante la giornata odierna mentre entra in Germania, dove sono previste raffiche di vento prevalentemente non convettive. Una goccia fredda si è formata a sud della Grecia e destabilizza il Mediterraneo orientale fornendo sollevamento a masse d’aria eccezionalmente calde, nonostante l’umidità dei livelli medio-alti e la minaccia di forte maltempo sia limitata.

Francia e Italia

Oggi, martedì 15 ottobre, è prevista una forte convergenza di flusso umido vicino alle coste del Golfo del Leone e il Golfo di Genova. Soprattutto il sollevamento orografico delle masse d’aria umide dei bassi livelli vicino alle coste può risultare in alluvioni lampo con 100mm in meno di due ore. Inoltre, la forte cinematica dei bassi livelli con profili mutevoli crea alti valori di Storm Relative Helicity e shear, aumentando la minaccia di tornado. Qualche supercella potrebbe formare mesocicloni ben sviluppati, in grado di produrre tornado.

Questo il bollettino con cui Estofex avvisa sul forte maltempo che oggi colpirà il Nord e le regioni tirreniche del Centro. Prestare massima attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per iPhone e iPad: click qui per scaricarla dall’App Store

Previsioni Meteo, bollettini, allerte e notizie di scienza con l’APP di MeteoWeb per tutti i dispositivi Android: click qui per scaricarla da Google Play