Allerta Meteo Estofex, forte maltempo sullo Ionio: Calabria e Sicilia a rischio nubifragi, grandine, forte vento e tornado

Allerta Meteo – Anche oggi il maltempo continuerà ad influenzare parti di Calabria e Sicilia. Estofex (European Strom Forecast Experiment) ha emesso un’allerta di livello 1 per lo Ionio, principalmente per nubifragi e trombe marine.

Livello 1 anche per il Mediterraneo sudorientale, principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento, tornado e nubifragi.

Livello 1 per Belgio meridionale, Lussemburgo, Francia orientale, Germania meridionale, Repubblica Ceca occidentale e Austria, principalmente per forti raffiche di vento e tornado.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, venerdì 11 ottobre.

Una debole goccia fredda si sposta lentamente verso est nel Mediterraneo meridionale. Un’area di alta pressione posizionata sull’Africa nordoccidentale si estende all’Europa occidentale. Una depressione si sposta sull’Europa centrale ed è associata ad un fronte in indebolimento.

Ionio meridionale verso Grecia meridionale

Un elevated mixed layer si sposta verso l’Egeo in un ampio regime di avvezione di aria calda davanti alla goccia fredda in avvicinamento. È prevista un’abbondante umidità dei bassi livelli che si sovrapporrà con forti lapse rate sulla maggior parte del regime di avvezione di aria calda. Attesi alti valore CAPE intorno ai 2000J/Kg. Una grande energia di inibizione convettiva presente a sud della Grecia si indebolirà durante il periodo indicato e si prevede che i temporali sono inizialmente previsti sullo Ionio si diffondano verso est. Le tempeste sullo Ionio si formeranno in un debole shear verticale del vento in profili umidi e con basse basi delle nubi. I cluster di tempeste provocheranno nubifragi e trombe marine. Più ad est, si prevede lo sviluppo di un getto tra l’aria più fredda sullo Ionio e l’elevated mixed layer ad est. Un forte shear verticale di 15m/s a 0-3km favorirà l’organizzazione delle tempeste. Sono previste splitting storm e multicelle che possono formare una bowing line. Previste grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Possibili anche nubifragi. Un debole shear dei bassi livelli e una certa energia di inibizione convettiva limitano il potenziale di tornado. Tuttavia, non si esclude un breve evento.

Questo il bollettino Estofex che avvisa sul maltempo in atto sullo Ionio, che potrebbe influenzare il sud della Calabria e la Sicilia orientale. Prestare massima attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

