Allerta Meteo Estofex, il maltempo non molla il Nord-Ovest: continua il pericolo nubifragi

Allerta Meteo – Continua il maltempo al Nord Italia: nella notte, allagamenti ed esondazioni in Liguria e nubifragio a Milano, che ha allagato gran parte della città. Anche oggi Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi per il maltempo in corso. Livello 1 per il Nord-Ovest dell’Italia e la Francia sudorientale, principalmente per isolati nubifragi.

Livello 2 per Maiorca, principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni, tornado e forti raffiche di vento.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, martedì 22 ottobre.

Un sistema di bassa pressione associato ad una grande onda sull’Europa occidentale andrà in cut off e si intensificherà sulla Penisola Iberica. Il fronte freddo è in stallo sul Mediterraneo occidentale e produce temporali sulla Francia sudorientale, sulla Corsica e sul Nord-Ovest dell’Italia. Un flusso di aria umida mediterranea può alimentare temporali che potrebbero diventare molto persistenti in alcune località, producendo piogge intense.

Un’importante avvezione di aria fredda intorno alla Penisola Iberica e l’avvezione di aria calda verso ovest da una bassa pressione africana genera un gradiente termico in rafforzamento sotto un getto sudoccidentale che incontra la depressione proveniente dal Marocco. Questo genera una bassa pressione in rapido approfondimento e un’onda frontale sul Mediterraneo sudoccidentale nelle prime ore di martedì, raggiungendo le Baleari con un CAPE di 1000J/kg e un forte forcing che permetterà la formazione di temporali, in un ambiente con deep layer shear di 30m/s e Storm Relative Environment Helicity di 300-450m²/s² a 0-3km. Questo permette nubifragi, ma anche grandine di grandi dimensioni, tornado e forti raffiche di vento.

Questo il bollettino con cui Estofex avvisa sul maltempo che colpirà il Nord-Ovest dell’Italia. Prestare attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

