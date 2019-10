Allerta Meteo Estofex, il maltempo si sposta sulla Sardegna: attenzione a nubifragi e tornado

Allerta Meteo – Dopo aver devastato il Nord-Ovest dell’Italia con disastrose alluvioni e provocato anche delle vittime, oggi, 23 ottobre, il maltempo si concentra sul Mediterraneo occidentale, interessando anche la Sardegna, che sta già facendo i conti con un grande incendio nell’Oristanese. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi, che includono un livello di allerta 2 per Sardegna, Corsica e Francia meridionale, principalmente per nubifragi e, in misura minore, tornado.

Livello 1 per la Spagna settentrionale e il Mediterraneo centrale, principalmente per nubifragi.

Livello 1 per la Tunisia, principalmente per grandine di grandi dimensioni, nubifragi e forti raffiche di vento.

Livello 1 per Cipro per nubifragi.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, giovedì 24 ottobre.

Una profonda bassa pressione, centrata sulla Penisola Iberica sudoccidentale, si sposterà verso nord e la sua base dovrebbe muoversi verso Sardegna e Corsica sotto forma di una depressione ad onda breve nella seconda parte del periodo indicato. Davanti alla bassa pressione, in un forte flusso meridionale, una fascia di maggior umidità della bassa troposfera sarà presente davanti al fronte freddo che avanza verso est. In questa zona, viene simulata una profonda convezione da sparsa a diffusa. Sono previsti anche temporali sparsi sotto i bassi geopotenziali sul Mediterraneo orientale e il Medio Oriente. Tra queste caratteristiche, una dorsale ad omega si estende dal Mediterraneo centrale ai Balcani fino all’Europa centrale, con condizioni relativamente calde e stabili.

Mediterraneo occidentale verso l’Italia

È probabile che un sistema convettivo quasi stazionario sarà in atto al confine Spagna/Francia all’inizio del periodo indicato. Con un getto ai bassi livelli di 25m/s che si ripercuote sulle coste e con profili che suggeriscono efficienti processi di precipitazioni, sono anticipati grandi quantitativi di pioggia. Durante la giornata, in congiunzione con il movimento del fronte freddo, il sistema convettivo si sposterà verso est. Dalle 8 (ora italiana), i modelli numerici suggeriscono che l’iniziazione avverrà fino in Tunisia. Le forti piogge persisteranno come minaccia principale, ma sarà in qualche modo limitata poiché diminuirà la persistenza del sistema convettivo su una particolare località. La minaccia di intense precipitazioni inizierà a diminuire verso la notte quando il getto ai bassi livelli si indebolirà e i valori di CAPE diminuiranno. La minaccia di grandine di grandi dimensioni sarà presente sulla Tunisia, ma sarà molto marginale verso nord a causa della riduzione dei lapse rate nella media troposfera. Con una maggiore Storm Relative Helicity e con uno shear dei bassi livelli che supera i 10m/s, saranno possibili tornado.

Questo il bollettino con cui Estofex avvisa sul maltempo che oggi interesserà la Sardegna. Prestare massima attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

