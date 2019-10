Allerta Meteo Estofex, forte maltempo al Sud Italia: attenzione a forte vento e tornado

Allerta Meteo – Il maltempo continuerà a colpire le regioni meridionali anche oggi ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. Allerta di livello 1 per il Sud Italia e Malta, principalmente per forti venti e tornado.

L’allerta si intende formalmente valida fino alle 8 (ora italiana) di domani, martedì 8 ottobre.

Il fronte freddo di una grande bassa pressione vicino all’Islanda si muove sulle Isole Britanniche verso est. L’Europa sudoccidentale vede un impulso di aria calda. Nel frattempo, l’Europa settentrionale e orientale è sotto un debole flusso settentrionale che porta aria fredda intorno ad una bassa pressione sulla Russia. Un’estensione della depressione russa si muove verso sud nel Mediterraneo centrale e destabilizza l’area.

Sud Italia e Malta

La depressione a onda breve diventa più forte sul Tirreno e attiva un fronte freddo tra Tunisia e Sicilia durante il pomeriggio-sera. Questo potrebbe diventare una squall line con la possibilità di forti venti sotto un moderato shear verticale e moderate condizioni di Storm Relative Environment Helicity, nonostante CAPE e lapse rate dei medi livelli non siano così forti. I lapse rate dei bassi livelli saranno forti sul mare caldo, così come la vorticità verticale vicino alla superficie e trombe marine potrebbero generarsi dalle tempeste del fronte freddo, così come una convezione più isolata/clusterizzata intorno alle acque del Sud Italia, dove il movimento delle tempeste sarà più ridotto durante il pomeriggio, vicino al centro di bassa pressione.

Questo il bollettino Estofex sul maltempo che oggi interesserà il Sud Italia. Prestare attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

