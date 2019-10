Allerta Meteo Estofex, il maltempo si sposta al Sud: attenzione a nubifragi e tornado

Allerta Meteo – Il maltempo sull’Italia ora si sposta al Sud ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. Livello 1 per il Sud Italia, l’Albania e l’Adriatico meridionale, principalmente per trombe marine e nubifragi.

Livello 1 per l’area del Mar Ionio e del Mar Egeo per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e nubifragi.

Livello 2 per la Grecia e le aree circostanti, principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, venerdì 4 ottobre.

Una depressione amplificata si sposta sull’Europa e il suo fianco meridionale influenzerà il Mediterraneo. Davanti all’asse della depressione, un forte getto meridionale dei bassi livelli trasporta masse d’aria calde e umide verso la Grecia e il Mar Egeo. Mentre una capping inversion inizialmente reprimerà l’inizio della convezione, un forte QG forcing riduce l’energia di inibizione convettiva da ovest durante il periodo indicato. Previsti temporali lungo e davanti un fronte freddo in avvicinamento.

Per la maggior parte d’Europa sono previste condizioni tranquille, eccetto per alcuni temporali nel settore freddo sul Mar Baltico e sul Mare del Nord. Alla fine del periodo indicato, i resti dell’uragano Lorenzo influenzeranno l’Irlanda.

Sud Italia, Ionio e Adriatico meridionale

Vicino all’asse della depressione, si prevedono temporali a causa dell’abbondante umidità dei bassi livelli e dei forti lapse rate in un’aria relativamente fredda su acque calde. Lo shear verticale del vento è prevalentemente debole. Localmente sono possibili nubifragi. Si prevedono trombe marine in particolare durante la mattinata, quando le linee di convergenza della brezza di terra sono il focus della convezione.

Questo il bollettino con cui Estofex avvisa sul maltempo che in queste ore interesserà il Sud Italia. Prestare attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

