Allerta Meteo Estofex, forte maltempo nel Tirreno: pericolo nubifragi e fenomeni estremi sulle coste

Allerta Meteo – Il maltempo continua a sferzare l’Italia, in particolar modo lungo la costa tirrenica del Centro-Nord, della Sardegna della Sicilia occidentale ed anche oggi Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. Livello di allerta 2 per il Tirreno e le aree circostanti per nubifragi e in misura minore, grandine di grandi dimensioni, tornado e forti raffiche di vento.

Livello 1 per Cipro e il Mediterraneo orientale, principalmente per nubifragi e grandine di grandi dimensioni.

Tutte le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, venerdì 25 ottobre.

Mar Tirreno

La depressione del Mediterraneo occidentale si sposta verso est ed inizia ad andare in cut off. Davanti alla depressione, un forte flusso supporta ancora intense precipitazioni in una massa d’aria umida e instabile. Tuttavia, l’instabilità diminuirà gradualmente e il rischio di grave maltempo inizierà ad indebolirsi nelle ore serali. Inoltre, non sono esclusi grandine di grandi dimensioni e vento, soprattutto nella parte meridionale dell’area di rischio. Possibili anche tornado.

Questo il bollettino con cui Estofex avvisa sul maltempo che oggi interesserà l’Italia. Prestare massima attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

