Allerta Meteo Estofex, insiste il maltempo al Sud: pericolo nubifragi in Sicilia e Calabria

Allerta Meteo – Continua il maltempo al Sud. Esposta ad un rischio particolarmente alto questa volta è la Sicilia orientale, per la quale Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’allerta di livello 1 principalmente per nubifragi.

Livello 1 anche per parti della Francia settentrionale e del Belgio meridionale per forti raffiche di vento.

Le allerte si intendono formalmente valide fino alle 8 (ora italiana) di domani, giovedì 10 ottobre.

Un modello attivo prevale sulla metà settentrionale dell’Europa con una serie di depressioni in rapido movimento. Una pronunciata depressione dovrebbe avanzare sulla Francia settentrionale verso Germania, Polonia e Repubblica Ceca durante il periodo indicato. Davanti alla depressione, i modelli numerici simulano una sovrapposizione di lapse rate di oltre 6,5K/km e una modesta umidità della troposfera inferiore, che producono valori di CAPE marginali.

Più a sud, una bassa pressione quasi stazionaria ad est della Tunisia ha portato un’abbondante umidità della troposfera inferiore verso l’Italia sudorientale. Soprattutto lungo le coste orientali della Sicilia, si prevede la maggior minaccia di nubifragi se le tempeste dovessero persistere sull’area per un tempo prolungato.

Questo il bollettino Estofex che avvisa sul maltempo che oggi si abbatterà sulla Sicilia orientale. Prestare massima attenzione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

