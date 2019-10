Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: marcato fronte freddo atlantico, in arrivo piogge e temporali

La Protezione civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diffuso un’allerta meteo codice giallo: è valida per la giornata di domani, dalle 6 alle 24, in riferimento a piogge e temporali previsti in regione.

Un marcato fronte freddo atlantico, preceduto da correnti umide sudoccidentali, passerà sulla regione domani sera, seguito da un afflusso di aria fresca e secca da nord-ovest in quota, da nord-est al suolo.

Domani sono previste piogge sparse e moderate di mattina, diffuse e abbondanti dal pomeriggio, anche temporalesche e più intense specie ad est. Dalla tarda serata le precipitazioni tenderanno a cessare.

In giornata soffierà vento da sud moderato, verso sera vento da nord in pianura e in quota, in tarda serata Bora sostenuta sulla costa.