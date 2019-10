Allerta Meteo, lo scirocco spezza l’Italia in due: piogge torrenziali al Nord/Ovest, caldo estivo dall’Emilia Romagna in giù [DATI]

Continua a diluviare al Nord/Ovest, tra Piemonte, Lombardia e Liguria, dove lo scirocco sta addensando piogge torrenziali quasi ininterrotte da ormai una settimana. Soltanto oggi sono caduti in Liguria 205mm di pioggia a Rossiglione, 147mm a Genova Multedo, 130mm a Genova Sestri; nel basso Piemonte abbiamo i quantitativi pluviometrici più significativi con 214mm ad Arquata Scrivia, 190mm a Gavi, 189mm a Sardigliano, 179mm a Castellania, 161mm a Fraconalto, 140mm a Novi Ligure, ma anche a Milano e nel cuore della Lombardia si continuano a verificare piogge intense con il parziale giornaliero che è arrivato ad 87mm a Buccinasco, Cinisello Balsamo e Senago, 85mm a Milano Cadorna, 84mm a Corsico, 83mm a Rovagnasco di Segrate e Casarile, 80mm a Vignate.

Piogge torrenziali stanno interessando anche il Verbano-Cusio-Ossola, dove tra ieri pomeriggio e oggi pomeriggio in poco più di 24 ore molte località hanno superato i 250mm di pioggia.

Questo scirocco, intanto, sta facendo ulteriormente aumentare le temperature su valori di gran lunga superiori alle medie del periodo. Anche oggi in Sardegna varie località hanno superato, per il secondo giorno consecutivo, il muro dei +30°C, mentre tra le principali città d’Italia segnaliamo +29°C a Olbia, Iglesias, Carbonia e Alghero, +28°C a Napoli, Lecce, Sassari, Trapani, Benevento, Latina, Jesi, Cattolica e Poggio Renatico, +27°C a Roma, Palermo, Firenze, Bologna, Perugia, Siracusa, Grosseto, Ferrara, Caserta, Foggia, Avellino, Cosenza, Rende, Castrovillari, Tropea, Gioiosa Ionica, Tivoli, Empoli, Forlì, Imola, Putignano e Guidonia, +26°C a Catania, Reggio Calabria, Taranto, Cagliari, Modena, Reggio Emilia, Cesena, Arezzo, Campobasso, Frosinone, Ancona, Battipaglia, Positano, Altavilla Silentina, Cava de’Tirreni, Cerignola, Gallipoli e Martina Franca.

Domani le condizioni meteo miglioreranno al Nord/Ovest, e le temperature resteranno così elevate in tutto il Paese. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: