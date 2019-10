Allerta Meteo, violento peggioramento da stasera: allarme tornado e alluvioni-lampo. Tutti i DETTAGLI

Allerta Meteo – Sta cambiando la situazione meteorologica sull’Italia, con correnti di scirocco e nubi in aumento soprattutto al Nord/Ovest, mentre in Sardegna è una giornata estiva con temperature particolarmente elevate, addirittura +30°C a Sassari e Oristano. Proprio questo caldo così anomalo e fuori stagione, determinerà nelle prossime ore fenomeni di maltempo particolarmente estremi: già stasera lo scirocco innescherà violenti temporali sulla Liguria e in modo particolare su Genova, dove il maltempo continuerà per tutta la giornata di domani.

Domani, appunto, Martedì 15 Ottobre, sarà una giornata di maltempo estremo su gran parte del nostro Paese: tutto il Nord e le Regioni centrali tirreniche. Anche in Toscana e Lazio avremo violenti temporali, Roma compresa. Eloquenti le mappe del modello Moloch dell’ISAC-CNR che pubblichiamo nella gallery a corredo dell’articolo.

Al Sud, invece, non solo continuerà a splendere il sole, ma farà anche decisamente caldo con temperature diffusamente superiori ai +25°C e con picchi di +28°C. Sarà un peggioramento molto veloce e limitato al Centro/Nord, ma potrebbe rivelarsi particolarmente cattivo per l’entità dei fenomeni estremi, soprattutto in Liguria ma non solo, che potranno determinare gravi ripercussioni sui territori, soprattutto in caso di tornado o alluvioni-lampo. A Genova ci attendiamo oltre 150mm di pioggia. Massima attenzione! Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: