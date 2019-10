Allerta Meteo, la protezione civile lancia un nuovo allarme ROSSO per la Sicilia: anche Sabato 26 scuole chiuse e forte maltempo

Allerta Meteo – Continua ad imperversare il maltempo al Sud Italia e la protezione civile lancia un nuovo pesante avviso di allarme per le prossime ore. Anche domani, Sabato 26 Ottobre, per la Sicilia è stata emanata l’allerta rossa, che si riferisce in modo particolare alle province di Catania, Enna e a una gran parte del territorio messinese (vedi mappe a corredo dell’articolo). Alla luce di un’allerta così pesante, anche domani le scuole verranno con ogni probabilità chiuse in molte città importanti come Catania, Messina, ma anche Barcellona Pozzo di Gotto, Paternò, Misterbianco, Milazzo e altri. Il maltempo persisterà anche sulla Sardegna, specie orientale.

Nel corso del pomeriggio pubblicheremo su MeteoWeb l’elenco aggiornato dei comuni che decideranno ufficialmente di chiudere le scuole.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per oggi, Venerdì 25 Ottobre

Precipitazioni: diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sicilia nord-orientale e Calabria meridionale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati, puntualmente molto elevati; diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su resto della Sicilia orientale e sui settori tirrenici centrali dell’isola, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centro-meridionale e Sardegna orientale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Sicilia e su Calabria centrale ionica, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile aumento al Nord-Ovest e sulla Toscana, in locale sensibile diminuzione su Sicilia e Sud peninsulare.

Venti: localmente forti: settentrionali sulla Sardegna, sud-orientali sulla Sicilia e Calabria.

Mari: molto mossi il Mare e Canale di Sardegna, il Tirreno meridionale settore ovest, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale.

Il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per domani, Sabato 26 Ottobre

Precipitazioni: diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul settore centrale della Sicilia orientale con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente molto elevati; diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Sicilia orientale e Sardegna nordorientale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sardegna sud-orientale, Calabria meridionale e Sicilia centrale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Sicilia e Sardegna, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: senza grandi variazioni.

Venti: localmente forti orientali su Sicilia orientale, Calabria meridionale e sulla Sardegna settentrionale.

Mari: molto mossi il Mare ed il Canale di Sardegna, il Tirreno meridionale settore ovest e lo Ionio

meridionale.

Il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per dopodomani, Domenica 27 Ottobre

Precipitazioni: isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia occidentale e meridionale e sulla Sardegna meridionale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: senza grandi variazioni.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

