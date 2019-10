”Dal pomeriggio di oggi e per le prossime 12 ore sono previsti temporali, anche di forte intensità, e forte vento. La Protezione Civile regionale ha infatti da poco diffuso un’allerta meteo con un codice di criticità idraulica ed idrogeologica ‘arancione’ per oggi pomeriggio, 24 ottobre, e per le successive 12 ore. Pertanto invito la cittadinanza a essere prudente e a limitare, se possibile, gli spostamenti”. Lo afferma il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.