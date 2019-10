Allerta Meteo Liguria, ancora criticità: da mezzanotte allerta arancione

“Dagli aggiornamenti pomeridiani gli scenari sono confermati, ci aspettiamo precipitazioni che saranno anche intense, continue, con fenomeni temporaleschi tra il pomeriggio e la sera di domenica. Lo scenario è di grande attenzione, il monitoraggio è h24: domani mattina saranno rifatte le valutazioni di tutte le corse modellistiche“. Lo spiegano da Arpal all’Adnkronos parlando della situazione meteo delle prossime ore sulla Liguria mentre prosegue la fase di maltempo, prevista almeno fino a lunedì, con il territorio interessato da piogge diffuse e persistenti, fra moderate e forti, che nelle prossime ore insisteranno ancora soprattutto sul centro della regione.

Arpal, il centro meteo della Regione, ha prolungato e modificato l’allerta meteo che sugli estremi di ponente e levante e sui bacini interni del centro-levante sarà gialla fino alle 23.59 di domani, domenica 20 ottobre.

Sul settore centrale, a cavallo tra savonese e genovesato, oltre all’entroterra invece l’allerta gialla prevista fino alle 23.59 di oggi diventerà arancione dalla mezzanotte fino alle 23.59 di domani, tranne sui bacini grandi che rimangono in allerta gialla.

“Al momento il vero problema oltre al tipo di precipitazioni – prosegue Arpal – è l’impatto: il terreno e i corsi d’acqua rispondono subito, ci sono zone come Mele, nell’entroterra di Genova, dove sono caduti 720 millimetri di pioggia in 5 giorni, mentre nei primi nove mesi dell’anno erano stati 851.4 millimetri. Oggi pomeriggio in alcune aree del savonese si è andati sopra i 100 millimetri, quindi l’attenzione resta alta, in attesa delle prossime valutazioni anche per la giornata di lunedì”.

Gli ‘ingredienti’ che potrebbero concorrere a formare una convergenza sul centro della regione sono i venti da sud est previsti sul Mar Ligure nei bassi strati dell’atmosfera, combinati con venti da sud ovest più in quota e una componente da nord sul ponente regionale.

Un flusso umido che, precisano da Arpal “andrà intensificandosi domani, insieme all’attività temporalesca che, pur non assumendo le caratteristiche dell’evento di qualche giorno fa, aumenterà da circa metà giornata. Il fronte non passerà sulla nostra regione, passerà più a nord, ma questo intensificherà in Liguria il richiamo di aria umida meridionale e quindi carica di pioggia”.

Nel pomeriggio la Protezione Civile regionale ha comunicato che due persone, residenti a Pigna in val Nervia, nell’entroterra di Imperia, sono state evacuate in via cautelativa a causa del ruscellamento conseguente alle piogge intense che ha interessato la loro abitazione, posta nel centro del paese. Hanno trovato sistemazione provvisoria presso conoscenti che abitano nelle vicinanze. Sempre nel Comune di Pigna, la strada provinciale per la frazione di Buggio è momentaneamente interrotta: la Provincia sta intervenendo con mezzi meccanici per la riapertura.

Per quanto riguarda invece la partita Sampdoria-Roma di domani allo stadio Ferraris di Genova al momento da quanto comunicato il match si svolgerà regolarmente, le condizioni meteo dalle valutazioni attuali non esprimono criticità tali da indurre al rinvio.